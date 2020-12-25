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Kars eksi 17’yi gördü
Doğu Anadolu Bölgesi etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars’ta ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.
Genel 25.12.2020, 12:10
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Doğu Anadolu Bölgesi etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars’ta ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte Kars Çayı ile birlikte beyaza bürünen ağaçlar görsel şölen sundu.Kars’ta etkili olan soğuktan kırağı tutan ağaçlar ilkbaharda meyve ağaçlarının çiçek açmasını anımsattı. Ağaçların Kars Çayı’na yansıması ise görenleri büyüledi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 19 derece olarak ölçüldü.
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