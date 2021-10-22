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Kars eksi 10’u gördü, araçların camları dondu

Kars’ta termometreler gece eksi 10’u gördü, kentte araçların camları buz tuttu.

Genel 22.10.2021, 09:12 22.10.2021, 09:40
Kars eksi 10’u gördü, araçların camları dondu

Kars’ta termometreler gece eksi 10’u gördü, kentte araçların camları buz tuttu.

Kentte yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

“Kış erken geldi”

Kars’a kışın geldiğini belirten Yavuz Özer, aracının donan camını temizlediğini söyledi. Özer, “10’uncu ayın sonları, havalar daha soğudu. Kışa hazırlığımızı yaptık. Bugün hava çok soğuktu. Kış geldi, kışımız başladı. Arabamın zaten camlarından belli donmuş. Camları temizledim. Kışımız geliyor” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

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