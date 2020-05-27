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Kars Çayı’nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

KARS BARAJI’NIN KAPAKLARI KAPATILINCA BARAJ ÖNÜNDE KALAN TATLI SU KEFALLERİ BAZI BÖLGELERDE MAHSUR KALDI. MAHSUR KALAN TATLI SU KEFALLERİNİN DERİN SULARA GİTME MÜCADELE İSE KAMERALARA YANSIDI.

Kars Çayı’nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

KARS BARAJI’NIN KAPAKLARI KAPATILINCA BARAJ ÖNÜNDE KALAN TATLI SU KEFALLERİ BAZI BÖLGELERDE MAHSUR KALDI. MAHSUR KALAN TATLI SU KEFALLERİNİN DERİN SULARA GİTME MÜCADELE İSE KAMERALARA YANSIDI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:50
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Kars Çayı’nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

Kars Barajı’nın kapakları kapatılınca baraj önünde kalan tatlı su kefalleri bazı bölgelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan tatlı su kefallerinin derin sulara gitme mücadele ise kameralara yansıdı.

Kars Barajı’nda su tutulması için yetkililer tarafından baraj kapatıldı. Baraj kapakları kapatılınca Çamçavuş Köyü önünden başlayan ve Atçılar Köyü önünden geçen yaklaşık 15 kilometrelik Kars Çayı güzergahında tatlı su kefalleri mahsur kaldı. Küçük göletlerde mahsur kalan balıklar, derin sulara gitmek için çıkış yolu aradı. Balıkların küçük göletlerde mahsur kalması ise İHA ekibi tarafından görüntülendi.

“Doğal akvaryumda balıkların yüzmesini izlediler”

Kars Çayı’nda oluşan küçük göletlerde yüzen balıkların çocuğu martılara yem olurken, bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte akvaryumda balık izlerler gibi balıkların sürüler halinde yüzmesi izledi.

“Balıkları tutmak için mücadele verdiler”

Bazı vatandaşlar ise Kars Çayı’nda oluşan küçücük göletlerde sıkışan balıkları tutmak için suya girdi. Ağlarla suya giren vatandaşlar balıkları tutmak için yoğun mücadele verdi. Vatandaşların balıklarla sınavı an be an kameralara yansıdı.

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