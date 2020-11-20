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Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü. Sabaha doğru başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Genel 20.11.2020, 07:54
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Kars beyaz gelinliğini giydi
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Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü. Sabaha doğru başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu.

Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını devam edeceği öğrenildi.
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