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"Karne hediyesi çocuğa iyi gelir. ’Notların 90 olursa sana şunları alacağız’ tutumu yanlış"

Binlerce öğrenci pandemi gölgesinde yarı yıl tatiline girmeye hazırlanırken, uzman klinik psikolog Doğancan Dursun, karne alan her çocuğa sürpriz küçük bir hediye vermenin onlara iyi geleceğini söyledi. Dursun, “Bu hediye, notlardan bağımsız olarak çocuğa dönem boyunca gösterdiği emek ve çabanın takdiri hak ettiğini gösterir, spontane bir hediye güzel olur; ancak önceden anlaşılan ’Notların 90 olursa sana şunları alacağız’ şeklinde bir tutum ise yanlıştır” dedi.

Genel 20.01.2022, 10:10
"Karne hediyesi çocuğa iyi gelir. ’Notların 90 olursa sana şunları alacağız’ tutumu yanlış"

Binlerce öğrenci pandemi gölgesinde yarı yıl tatiline girmeye hazırlanırken, uzman klinik psikolog Doğancan Dursun, karne alan her çocuğa sürpriz küçük bir hediye vermenin onlara iyi geleceğini söyledi. Dursun, “Bu hediye, notlardan bağımsız olarak çocuğa dönem boyunca gösterdiği emek ve çabanın takdiri hak ettiğini gösterir, spontane bir hediye güzel olur; ancak önceden anlaşılan ’Notların 90 olursa sana şunları alacağız’ şeklinde bir tutum ise yanlıştır” dedi.

Uzmanlar sömestir tatiline girerken “karnelerle çocuk-ebeveyn iletişimi” konusuna dikkat çekti. Kent Alsancak ve Kent Bayraklı Tıp Merkezlerinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Doğancan Dursun, son iki yıla damga vuran Covid-19 salgınının pek çok alanda olduğu gibi eğitim sistemini de olumsuz etkilediğini belirtti. Dursun, “Karne dönemi yeniden geldi. Pandemi şartlarına rağmen okula giden çocuklarımızın eline onların başarısını gösteren bir karne veriliyor. Bazı karneler ebeveynleri mutlu etse de bazılarının etmeyeceği kesin. Önemli olan bu karneler karşısında anne babaların davranışlarının ne olacağıdır, nasıl tepki gösterecekleridir. Pek çok ebeveyn başarısız bir karne karşısında ne yapmaları gerektiğini soruyor. Sadece başarısızlık değil başarılı karne karşısında da doğru tutum önemlidir. Unutmayalım ki vaat edilen her bir ödül bir kaygıyı beraberinde getiren gizli bir ceza gibidir" diye konuştu.

İşte öneriler

Dursun, şu önerileri verdi:

"Öncelikle karneyi incelemeden ilk olarak ‘Karnedeki notlarımız değişebilir. Bunlar bazen yükselir, bazen düşer; ama bizi tanımlayan ve herkesin hatırlayacağı aldığımız not değil, yaptığımız iyilikler olacaktır’ diyerek çocuğunuzun beğendiğiniz insani yönlerini dile getirerek konuşmaya başlamanız faydalı olacaktır; çünkü her zaman insanlık başarıdan önemlidir. Karneyi değerlendirmeye önce en yüksek notlardan başlayın. Hangi ders olduğunu önemsenmeksizin, küçümsemeden ‘Burada güzel notlar görüyorum. Bir sürü yüksek notlar var’ diyerek tebrik etmeliyiz. Söze takdirle başlamak çok önemlidir. Düşük olan notlar içinse ‘Hımm sanırım bu derslere biraz daha çalışmamız gerekiyor’ diyerek ‘Sence ne yapsak bu notlar yükselir?’ ya da ‘Sana bu konu da nasıl yardımcı olabilirim ?’ diye sorabiliriz. Gelecek dönem adına somut ve ulaşılabilir bir planla anlaşma yapmak en güzelidir. Anne baba olarak bize düşen çocuğumuzun başarısızlığının sebebini bulmaktır. Dikkat eksikliği mi eksik, öğrenme güçlüğü mü var, algılama problemleri mi, öğretmeni mi sevmiyor, sorumluluk duygusu mu gelişmemiş, duygusal problemleri mi var, yoksa akademik sorunları var ve bundan dolayı mı yeni konuları öğrenemiyor. Bunların nedenini bir çocuğun bulmasını istemek doğru değildir bu sorumluluk ebeveynlerindir. Karne getiren her çocuğa sürpriz ufak bir hediye vermek güzeldir. Notlardan bağımsız olarak, dönem boyunca gösterdiği emek ve çaba takdiri hak ettiğini gösterir. Ancak önceden anlaşılan ‘‘Notların 90 olursa sana şunları alacağız.’’ Şeklinde bir tutum yanlıştır. Bu ödüle bağımlılık haline gelir ve ödüle ulaşamayacağını düşünen çocukta ise isteksizlik ve çalışmayı bırakma olarak geri döner. Bundan dolayı ödüller spontane olmalıdır."

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