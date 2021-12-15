İSTANBUL (AA) - Karma Grup, tüketici araştırmalarında bilimsel çözümler sunuyor.



Karma Grup'tan yapılan açıklamaya göre, ulusal alanda verdiği duyusal analiz ve tüketici testleri ile Karma Grup, endüstri, akademi ve bakanlıklara bağlı araştırma enstitüleri için duyusal-tüketici deneyimini anlama konusunda uzmanlaştı. Şirketin duyusal analiz ve tüketici araştırmaları, İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Tuğba Özdal tarafından yönetiliyor.

Şirket, uyguladığı bilimsel yöntemler ile tüketici algılarının ölçülmesini ve analizini yaparak üretici için öngörü, zaman ve dolayısıyla maliyet avantajı sağlıyor. Minimum 80, maksimum 350 kişi ile gerçekleştirilen tüketici tercih test sonuçları, iş hedeflerine ulaşmada fayda sağlıyor.

Tüketici araştırmaları hem anında ürün başarısına hem de uzun vadeli rekabet avantajına yönelik ürün geliştirme kararlarını desteklemede kilit rol oynuyor. Bunun yanında, tüketici araştırmaları, firmaların yeni pazarlardaki fırsatları belirlemesine, ürünlerinin karlılığını en üst düzeye çıkarmasına ve tüketici ile ürün arasındaki ilişkinin uzun vadeli olmasına imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, tüketici araştırmalarında öncelikle gıda, kozmetik, sağlık, kişisel bakım, parfümeri ve perakendeye hizmet verdiklerini bildirdi.



