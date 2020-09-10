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Karlıova’daki deprem paniğe neden oldu

BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İKİ DEPREMİN ARDINDAN İLÇEDEKİ VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİĞE KAPILDI.

Genel 10.09.2020, 00:34
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Karlıova’daki deprem paniğe neden oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçedeki vatandaşlar paniğe kapıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 22.23 ve 22.32 sıralarında 3.5 ile 4.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede büyük paniğe yol açarken vatandaşlar deprem sonrası kendini sokağa attı.

Depremin ardından Karlıova Belediyesi ekiplerince ilçede hemen inceleme başlatıldı. İlçe Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, “ 2 defa üst üste deprem oldu. İlki Kantarkaya köyü, ikinci ise Karlıova merkez’de oldu. İlçenin genelini dolaştık ciddi anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vatandaşlarda büyük bir panik ve tedirginlik var. İnşallah bir daha olmaz” dedi.

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