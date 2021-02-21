Son Dakika
Karlar altındaki Aydos ormanında kartpostallık görüntüler
İstanbul’da kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanında kartpostallık görüntüler oluştu. Karlar altındaki orman havadan görüntülendi.
Genel 21.02.2021, 10:15
5
İstanbul’da kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanında kartpostallık görüntüler oluştu. Karlar altındaki orman havadan görüntülendi.Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan İstanbul beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Anadolu yakasının yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos ormanında oluşan manzaralar izleyenleri etkiledi. Beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanı drone ile havadan görüntülendi.