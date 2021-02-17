Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları gece boyunca sürdü

Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, buzlanma riskine karşı ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kar yağışı sonucunda oluşan buzlanmaya karşı yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam etti. Çalışmalar sonrası ilçe genelinde tüm cadde ve bulvarlar işlek hale getirildi.