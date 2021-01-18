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Karla kesintisiz mücadele
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Gece boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 393 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, 56 mahallede ise yol açma çalışmaları devam ediyor.
Genel 18.01.2021, 11:23
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Gece boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 393 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, 56 mahallede ise yol açma çalışmaları devam ediyor.Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 123 araç ve 431 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan ekipler, 17 ilçede 393 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 35, Orhaneli’de 57, Harmancık’ta 29, Karacabey’de 16, Mustafakemalpaşa’da 57, İznik’te 4, İnegöl’de 63, Yenişehir’de 36, Orhangazi’de 6, Osmangazi’de 17, Nilüfer’de 13, Gürsu’da 4, Kestel’de 17, Gemlik’te 3 ve Keles’te 36 mahallenin yolu kardan temizlendi. Halen kapalı olan 56 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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