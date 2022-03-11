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Karla kaplanan evlerin çatıları ve E-5 karayolu havadan görüntülendi
İstanbul’da kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürürken, E-5 Karayolu havadan görüntülendi.
Genel 11.03.2022, 09:00
İstanbul’da kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürürken, E-5 Karayolu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. E-5 Büyükçekmece Beylikdüzü arasında evlerin çatılarının karla kaplandığı görüldü. E-5 Karayolu ve evler havadan görüntülendi.