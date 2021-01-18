Karla kaplanan Dinek Dağı havadan görüntülendi

Kırıkkale’de yer alan Dinek Dağı’na yağan kar birlikte oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Bin 744 rakımlı dağa çıkan vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.

Kırıkkale’de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası da drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale Valiliğince turizme kazandırılan 1744 rakımlı Dinek Dağı’ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı’na vatandaşlar akın etti. Korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan vatandaşlarda çocuklarıyla birlikte Dinek Dağında kar topu oynadı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.