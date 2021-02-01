Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler

Antalya’yı Konya’ya bağlayan ve Toros Dağlarının eteklerinde bulunan karayolu beyaza büründü, kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Antalya-Konya karayolu Alacabel mevki’i, sürücülere zorlu kış şartlarında zaman zaman geçit vermezken, doğal güzelliğiyle de öne çıkıyor. Bin 825 rakımlı Alacabel’de Krayolları ekiplerinin gece gündüz demeden çalışıp açık tutmaya çalıştığı Akseki-Seydişehir karayolu siyah bir şerit gibi dağların arasında kendini gösterirken, Gidengelmez dağlarının arka yüzü havadan görüntülendi.

Bembeyaz örtüyle kaplanan ve doğal yaşamın simgesi olan dağlarda yeşil ile beyazın uyumu görenleri hayran bıraktı.