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Kariye Cami’deki hazırlıklar sürüyor

İBADETE AÇILMASINA KARAR VERİLEN KARİYE CAMİSİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Genel 25.09.2020, 14:19
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Kariye Cami’deki hazırlıklar sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camisi’ndeki çalışmalar sürüyor. Halen müze olarak hizmet vermeye devam eden Caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

1945 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor. Halılar halen depoda tutulurken caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda ibadete açılması bekleniyor.

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