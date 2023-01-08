Karın keyfini Zigana Dağı’nda horon ve kolbastı oynayarak çıkardılar

Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Zigana Dağı Geçidi’ne akın etti. Kar üzerinde horon ve kolbastı oynayarak eğlenen vatandaşların görüntüleri ilgi çekti.

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihi ipek yolunun en önemli ve en zorlu geçitlerinden Zigana Dağı Geçidi’ne akın etti. 50’den fazla araç ve aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı onlarca vatandaş Zigana Dağı Tüneli’nin Gümüşhane tarafında yer alan kısmında müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayarak doyasıya eğlendi.