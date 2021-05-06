Karganın yumurta hırsızlığı

Bartın’da bir apartman dairesinin balkonunda yer alan yumurtaları gagası ile bir bir taşıyan karganın hırsızlığı kameraya yansıdı.

Bartın’da Orta Mahallede bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar balkonlarına koydukları yumurtaların her gün eksildiğini fark etti. Duruma anlam veremeyen daire sakinleri yumurtaların neden ve ne şekilde eksildiğini anlayabilmek için balkona kamera yerleştirdi.

Birkaç gün sonra kamera kayıtlarını inceleyen daire sakinleri hiç tahmin etmedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Her gün balkona gelen bir karganın önce etrafı adeta kolaçan etmesinin ardından küçük bir kovanın içindeki yumurtaları gagasının arasına alıp uçarak gittiği görüldü. Daire sakinleri karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yumurtaların bulunduğu balkonu ziyaret edip yumurta hırsızlığını sürdüren karganın kendisini izleyen daire sakinlerini gördüğünde yumurtayı bırakıp balkondan uzaklaşması da cep telefonu ile görüntülendi.