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Karesi’de Atatürk Evi’nin temeli atıldı

KARESİ’DE ATATÜRK EVİ’NİN TEMELİ ATILDI

Genel 04.08.2020, 10:58
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Karesi’de Atatürk Evi’nin temeli atıldı

Balıkesir’in Karesi ilçesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın ilçe için hayata geçirmek istediği hayalleri arasında yer alan Atatürk Evi için ilk adım atıldı. Kuva-yi Milliye Mahallesi’nde 8 dönüm alanda gerçekleştirilecek olan Atatürk Evi (Karesi Vilayet Müzesi) için temel atıldı. Karesi Belediyesi ayrıca tarihi Balıkesir Lisesi binasını da Kuva-yi Milliye Müzesi olarak düzenleyecek.

Karesi Belediyesi sosyal ve kültürel çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın ilçe için hayata geçirmek istediği hayalleri arasında yer alan Atatürk Evi için ilk adım atıldı. Kuva-yi Milliye Mahallesi’nde 8 dönüm alanda gerçekleştirilecek olan Atatürk Evi (Karesi Vilayet Müzesi) için temeller atıldı.

Karesi Belediyesi, Eski Balıkesir Lisesi Binasının da tahsisini aldı ve restorasyon projesini hazırladı. Yakın zamanda bu binanın da Kuva-yi Milliye Müzesi olarak değerlendirilmesi kapsamında Valilik Makamı ile yapılan protokol gereğince öncelikle restorasyon ihalesine çıkılacak. Karesi Vilayet Müzesi (Atatürk Evi) için ise temeller atıldı. Kuva-yi Milliye Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu katıldı.

Başkan Orkan, “Yaşayan bir müze olsun istiyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Başkan Orkan, Atatürk Evi’nin göreve başladığı günden buyana hayalleri arasında olduğunu söyledi. Atatürk Evi için ilk olarak Karesi Belediye Binası yanında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü binasını düşündüklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Orkan, “Benim baba tarafım Selanik doğumlu. Babamın babası Selanik’te doğmuş ve Balkan harbinde Keşan’a gelip, 1913’te Balıkesir’e yerleşiyorlar. O dönemin zorluklarını yaşamış bir dedem var. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. İkisini de bir şekilde Karesi’de yaşatmak istedim. Sizlerinde desteği ile Atatürk Evimizin temelini atıyoruz. Bunu da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız. Burası yapılıp kalmasın, buranın yaşatılması lazım. İçerisinin de yaşayan bir yer olmasını istiyorum” dedi.

Eski Balıkesir Lisesi de Kuva-Yi Milliye Müzesi olacak

Balıkesir’in Kuva-yi Milliye Hareketi’nin başlangıç noktası olduğunu ve bunu övünerek söylediklerini anımsatan Başkan Orkan, “Karesi Vilayetinin ilk meclis üyelerini de orada yaşatalım istiyoruz. O dönem TBMM’de 6 vekil varmış Karesi vilayetinden. Hatta bir tanesi de TBMM Başkanı olmuş. Balıkesir önemli ve değerli bir vilayet. Biz bunları bir şekilde yaşatıp ileride gençlerimize anlatmamız lazım. Bu konuda herkesin desteğini istiyoruz. Eski Balıkesir Lisesi ile ilgili de süreç devam ediyor. Eski Balıkesir Lisesini de hakiki Kuva-yi Milliye Müzesi yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Orkan’ın konuşması ardından okunan dualarla birlikte Atatürk Evi’nin temelleri atıldı.

Atatürk evi’nde neler olacak?

Kuva-yi Milliye Mahallesi sınırları içerisinde Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda Kuva-yi Milliye döneminde düşmana karşı Milli Müdafaa ateşinin ilk yakıldığı şehrimize, o dönem ki adıyla Karesi Vilayeti’ne ait hatıraların sunulduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evden ilham alınarak bir müze binası yapılacak. Selanik’te bulunan evin birebir projesinin uygulanacağı 115,60 m2 oturumlu ve 3 kattan oluşan 370,35 m2 toplam inşaat alanına sahip binada Milli Mücadele Döneminde Karesinin, Balkesir’in önde gelen isimlerini tanıtıp, bu isimler kimlerdir neler yapmıştır bunlar aktarılarak, çocukların atalarını tanıması amaçlanıyor. Bu binada 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda çevre okullardaki öğrencilerin tören yapabilecekleri bir meydanı da olacak. Bu alanda ayrıca alanın yaşaması, insanların rahatça vakit geçirebilmesi ve cazibe oluşturması amacıyla bir adet kafeterya, bunun yanında çocuk oyun alanları, fitnes aletleri, yürüyüş parkuru olacak. Kısacası insanların severek vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak.

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