Kardeşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kırşehir’in Mucur ilçesinde hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Kırşehir’in Mucur ilçesi Mucur Caminde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanan Fadime Ö. için helallik istendi. Cenaze namazına talihsiz kadının ailesi ve yakınları katıldı. Öldürülen Fatma Ö.’nün bir süre önce eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), ablası F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.’ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.