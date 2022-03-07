banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu

Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF) yerli otomobil TOGG’un kardan yapılan heykeli yoğun ilgi görüyor.

Genel 07.03.2022, 13:31
Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu

Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF) yerli otomobil TOGG’un kardan yapılan heykeli yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) “Yetenek Her Yerde” sloganıyla başlatmış olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), bu yıl Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştiriliyor. 40 kadar firmanın sponsorluğunda, 300’e yakın katılımcı firmanın yer alacağı DAKAF’22’de birbirinden değerli konuklar, sektörlerinin önde gelen firmaları ve on binlerce öğrenci bir araya geliyor. Mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, atölye çalışmalarına, eğitimlere, simülasyon programlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere de yer verilen fuar, tüm üniversiteleri bölgesel olarak buluşturarak gençlerin istihdamı ve kariyer yönelimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çok sayıda davetlinin ve öğrencinin katıldığı fuarda en fazla ilgiyi ise fuar merkezinin önüne Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykelcilik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yapılan yerli otomobil TOGG’un buzdan yapılan heykeli görüyor.

7 gün boyunca projesi yapılan heykelin yapımını 25 kişilik profesyonel ekip yaptı. 5 gün süren çalışmanın ardından heykel yaklaşık 10 kamyon kar ile yapıldı. Toplam 25 kamyon kar ile birbirinden farklı kardan heykellerin sergilendiği fuarda ziyaretçiler TOGG’un heykeli ile fotoğraf çekilmek için adeta birbiri ile yarıştı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Şengünel, zorlu ve yorucu bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 7 gündür alandayız. Burada amacımız fuarın içeriği ve kentin dokusuyla birliktelik sağlamaktı. Ulusal düzeyde yerli ve milli üretimlerimizi burada yansıtmaya çalıştık. En çok ilgiyi yerli ve milli aracımız TOGG’un heykeli görüyor. 2 yıl önceki fuarda da yapmıştık. İnanılmaz yoğun ilgi var. Araba zaten heybetli ama biz gerçek ölçüsünden büyük yaptık. Onun dışında Erzurum’a ait imgeler var" dedi.

Açılışta konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, böyle bir fuara ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, “Böyle bir fuara ikinci defa ev sahipliği yapmak üniversitemiz adına gurur verici diyebilirim. 65 yıllık köklü tarihiyle bilim dünyasında önde gelen isimlerden olan Atatürk Üniversitesi olarak iş dünyası ile bağlarımızı güçlü tutma hedefindeyken kariyer odaklı etkinliklerin ise önemini biliyoruz. Politikalarımızı bu bağlamda geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bölgede gençler için kariyer planlamaları yaptıklarını belirterek, “Biz artık yetim değiliz. Ülkenin her tarafında Doğu ve Batı’da 7 bölge olarak el ele vererek bu ülkenin kalkınması için mücadele eden siyasetçilerimizle birlikte gençlerimize yönelik kariyer çalışmaları yapabiliyoruz. Onlar için kariyer planlamaları yapabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız dünya piyasasında ülkemizin kariyeri için kariyer planlaması yaparken Erzurum’da bizler kendi gençlerimizin kariyeri için planlamalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Doğu Anadolu Bölgesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydederek, “Buradaki bilim adamı ve akademisyen arkadaşlarımız fikirlerini ve düşüncelerini ortaya koyarak siyasetle el ele vererek ülkemizin gidişatına olumlu yönde katkı sunuyor. Bizler Doğu Anadolu Bölgesinde katkı sunacağız. Gelmez denilen birçok markalar şehrimize ve bölgemize geliyor. Bunları çeşitlendirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise yaptığı konuşmada, çok başarılı bir fuarın açılışını yaptıklarını belirterek, “Fuarlarımız dolu dolu geçiyor. Öğrencilerimizi burada kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri hem de özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, “Sevgili öğrenciler sizler çok şanslısınız. Yaşları bana yakın olan arkadaşlarımız bugünkü imkanların 10’da birine bile sahip değildiler. Sizler bunun kıymetini bilmelisiniz. Burada kıymet bildiğinizi görüyorum” açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerine kapıları açtı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18