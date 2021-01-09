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Kardan heykellerin açılışı yapıldı

Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerinin anısına 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykellerin açılışını Kasapoğlu ve Dönmez yaptı. Açılışı yapılan kardan heykellere kırmızı karanfil bırakıldı. JAK timlerini ellerinde Türk bayrağı ile meşaleli gösterisi ise nefes kesti.

Genel 09.01.2021, 15:34
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Kardan heykellerin açılışı yapıldı

Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerinin anısına 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykellerin açılışını Kasapoğlu ve Dönmez yaptı. Açılışı yapılan kardan heykellere kırmızı karanfil bırakıldı. JAK timlerini ellerinde Türk bayrağı ile meşaleli gösterisi ise nefes kesti.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Kütük Evin önünde yapılan kardan heykeller eksi 15 derece soğukta, yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak yapıldı. Yapımı bir hafta süren kardan asker heykelleri Kars, Ağrı, Bayburt, Erzurum ve Muş üniversitelerinden toplam 10 kişilik ekip yaptı ve ışıklandırdı.

106. yılında Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında bir haftada yapılan kardan heykellerin açılışı yoğun ilgi gördü. Kardan heykellerin üzerinde bulunan dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından kaldırılarak açılış gerçekleştirildi. Daha sonra kardan yapılan asker heykelleri üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kardan heykellerin açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlik şühedanın izinde” yıllardan beri Sarıkamış’ta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı yine bu yılda pandemiye rağmen sınırlı da olsa gerçekleştiriyoruz, bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Her ne kadar sınırlı bir katılım da olsa gençlerimizin, milletimizin heyecanının, duygusunun bizimle beraber olduğuna da inanıyoruz o yüzden tek yürek, tek millet olarak buradayız. Sarıkamış bir destan, ecdadımızın canıyla, kanıyla yazdığı bir destan, hilal uğruna yazdığı, ay yıldızlı bayrak uğruna yazdığı, bu toprakların ebediyen bu anlamda parlaması uğruna yazdığı bir destan, biz de bu destanı gençlerimizle, gençlerimizin omuzunda yarınlara, ilelebet payidar kılma adına hamdolsun bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Umudumuz gençlerimizle inşallah bu şanlı bayrağı ebediyen dalgalandıracağız, hiç kimsenin tuzağına, kötü emeline yar etmeyeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise 1 asrı aşkın bir süredir, bugün 106 yıldır Sarıkamış Şehitlerini anma için hemen hemen her yıl seneyi devriyede büyük bir heyecan ve üzüntü ile olayları hatırladığımızı kaydederek, “O dönem coğrafyasına baktığımızda Osmanlı ve sonrasında da Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıldönümlerine baktığımızda Osmanlı neredeyse bir 30-40 yıllık kesintisiz savaşın, mücadelenin içerisinden geçti. Doğu cephesi de bizim için son derece önemliydi. Burası işgal edilmiş bir topraktı. Yaklaşık 90 bine yakın şehidimiz var. Bunun büyük bir kısmı da maalesef donarak hayatını kaybetti. Şuanda önünde bulunduğumuz heykel de aslında donmuş askerimizin temsilidir. Biliyorsunuz heykeli mermere, taşa, ahşaba, demire işeyebilirsiniz, hatta buzdan heykelleri dünyanın değişik yerlerinde de görme imkanımız var. Ama burada yaşanmış bir olayı aksettirmesi açısından son derece önemli.” ifadesini kullandı.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, “Biz Karslılar olarak 2 bakanı birden ağırlıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 106’ncı yılında Sarıkamış Şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi, ecdadı rahmetle, minnetle anıyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah onların izinden yürümeye bugün olduğu gibi yarında devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 106 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Türk bayrağı ve meşalelerle Cıbıltepe Kayak Merkezinin 1. etabından kayarak oteller bölgesine geldi.

JAK timleri Türk bayrağını öperek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teslim etti, Bakan Kasapoğlu ise Türk bayrağını öperek teslim aldı.
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