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Karda ayağı kayıp düştü, o anlar kamerada
Sultangazi’de karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Genel 21.01.2022, 19:45
Sultangazi’de karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul’da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte birçok ilçe beyaza bürünürken, Sultangazi’de, karlı yolda yürüyen bir kişinin ayağı kayınca sırtüstü yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.