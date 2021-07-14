Karayoluyla tarifeli yurtiçi yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu sayısındaki artış potansiyelini göz önünde bulundurarak fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla karayolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını döneminde uygulanan yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasında şehirlerarası seyahatlerde yaşanan artış sonrası hem Bakanlığa gelen şikayetler hem de medyada yüksek ücretli biletler üzerine çıkan haberler üzerine karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi çalışması yaptıklarını bildirdi. Yolcu sayılarındaki bu artışı fırsat bilenlerin fahiş bilet fiyatlarıyla haksız kazanç sağlamalarını engellemek ve yolcuları korumak amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere 3 ay süreyle geçerli olacak tavan ücret tarifesi belirlediklerini ve tarifenin Resmi Gazete’de yayımlanarak tüm firmalar tarafından uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Tavan ücret tarifesi 3 ay süreyle geçerli olacak

Bakanlık tarafından bu düzenleme ile fahiş bilet fiyatı uygulamalarının önüne geçilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi. Tavan ücret tarifesinin 3 ay süreyle geçerli olacağını aktaran Bakanlık, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin daha önce aldıkları ücret tarifelerinin, tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanacağına işaret etti.

Kilometre esasına göre belirlenmiş olan ücret tarifesinin, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların uygulanabilecekleri en yüksek ücret tarifesi olduğunun altını çizen Bakanlık, firmaların tavan ücret tarifesinden daha düşük ücretlerle taşıma yapmalarının da mümkün olduğunu belirtti.