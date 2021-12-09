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Karayolları Genel Müdüründen ‘Kış lastiği’ uyarısı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, “Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum” dedi.

Genel 09.12.2021, 11:33
Karayolları Genel Müdüründen ‘Kış lastiği’ uyarısı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, “Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum” dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen 8. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’nin açılışında İHA’ya konuştu. Yaklaşan kar yağışlarına karşı sürücülere önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, teknolojide yaşanan gelişmeleri yol çalışmalarına entegre etmek için 7/24 çalıştıklarını belirtti.

8. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, “Esasında biz yol yaparken ham araziye giriyoruz. Onun altında bir sürü toprak işi yapıyoruz. Sonra sanat yapıları dediğimiz menfezleri, köprüleri, varsa tünelleri yapıyoruz, üst yapıyı hazırlıyoruz. Onun altında temel var, alt temel var. Bunun gibi yaptığımız bir sürü iş var. Sürücünün gördüğü ise sadece asfalt var. Ama yola temas ettiği, yola tutunduğu asfalt esasında. Bu da en güvenli şekilde nasıl olur? En güvenli şekilde trafik güvenliğini sağlayarak nasıl seyir ettiririz? Bununla ilgili teknolojiler nelerdir? Yeni gelişmeleri nasıl sektörümüze mal edebiliriz? Türkiye’de ve dünyadaki bu otorite sahipleri, kamu kurumları, özel sektör, akademisyenler burada. Dolayısıyla bizim asfaltımız nasıl daha iyi, ekonomik, uzun süreli olur? Bunları konuşacağız iki gün boyunca. İki günlük toplantı değil aslında bu, aylar öncesinden süren bir çalışmanın emeğini burada görmüş olacağız. Vatandaşlar bu sempozyumla ‘Bizim üzerinden gittiğimiz asfalt neymiş’ sorar ve o anlamda bir farkındalık ortaya koyar ve güvenli seyahatlerini sağlarsak mutlu olmuş oluruz” diye konuştu.

“Sadece tekerlek dönsün mantığı vardı”

Türkiye’nin yollarının kalitesinin geçmişe oranla çok daha geliştiğini belirten Uraloğlu, “Sadece tekerlek dönsün mantığı vardı, stabilize, sathi kaplama yollar vardı. Kışın bu sathi dediğimiz yollar maalesef kar, buz mücadelesinde ciddi şekilde deforme oluyordu. Sonra asfaltlı yollar, bölünmüş yollar ve otoyollar hamlesi ile bugüne geldik. Şimdi bizim 68 bin 500 kilometre yolumuz var. Bunun yaklaşık 28 bin kilometresi Bitümlü Sıcak Karışım kaplama dediğimiz sıcak asfalt yollar. Biz burada güvenli nasıl gideriz onu temin etmeye çalışıyoruz. Yola temas eden aracımız ve onun lastiği var. Lastiğin mutlaka mevsime uygun şekilde kullanılmasını istiyoruz. Lastik kullanıldıktan sonra aracın yola tutunabileceği, rahatça manevra yapabileceği zemini elde etmeye çalışıyoruz. Sıcak asfaltla bunu temin ediyoruz. Bu sayede suyun yol gövdesinden hızlı bir şekilde direne olmasını sağlıyoruz. Araçların yola tutunabilmesi için yeterince sürtünme katsayısı olan asfaltlar yapmaya çalışıyoruz. Kış şartlarında buzlanmaya yönelik gerek tuz gerekse solüsyonlar kullanıyoruz. Bunların da çevreci olmasına ve yapılan pahalı asfalta zarar vermesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Gelişen teknolojileri de bu anlamda sektörümüze katacağız. Böylece insanlar sevdiklerine güvenli bir şekilde gidecekler” açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Uraloğlu’ndan ‘Kış lastiği’ uyarısı

Kışa hazır olduklarını belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, “Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; Kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum. Bakanımız diyor ki ‘Hayat ulaşınca başlar’ biz de insanları sağlıklı, emniyetli, güvenli bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sürücülerin trafik kurallarına, arkadaşlarımızın ikazlarına uymalarını talep ediyorum” dedi.

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