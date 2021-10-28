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Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu:

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan köprünün açılış töreninde konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, sel bölgesinde bölgede zarar gören ulaşım ağı ile ilgili bilgi vererek, "Kastamonu’da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür" dedi.

Genel 28.10.2021, 15:00
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu:

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan köprünün açılış töreninde konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, sel bölgesinde bölgede zarar gören ulaşım ağı ile ilgili bilgi vererek, "Kastamonu’da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür" dedi.

Kastamonu ila Sinop illerini birbirine bağlayan Çatalzeytin-Türkeli ilçeleri arasındaki Akçay Köprüsü 52 günde tamamlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle trafiğe açıldı. Akçay Köprüsü’nün açılış törenine katılan Karayolları Genel Müdürü

Abdulkadir Uraloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Selde zarar gören Devrekani-Çatalzeştin ve Devrekani-Bozkurt karayolunda 25 kilometrelik alanın ihale edildiğini açıklayan Uraloğlu, şantiye kurulumu çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Kastamonu’da 59 kilometrelik kesimi ciddi bir şekilde hasar görmüştür"

Bölgede sel sebebi ile hasar gören yollar ve köprülerin onarılması için çalışma başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, "Kastamonu ilimizde toplam 553 kilometrelik yol kesiminin 59 kilometrelik kesimi ciddi bir şekilde hasar görmüştür. Çatalzeytin ve Azdavay köprülerinin yıkıldığı 9 adet köprünün hasar gördüğü bölgede Karayolları ekiplerimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar anında müdahale ederek aksayan yolların trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Çatalzeytin köprüsünün bulunduğu bölgede inşa edilen prefabrik geçişlerle de hızlı ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanmıştır. Çok hızlı bir şekilde proje etüt çalışmaları yapılarak köprülerin inşasına başlanmış olup 68 metre uzunluğunda yıkılan köprünün yerine 90 metre uzunluğunda üç açıklıklı köprü yapılması tamamlanarak araç trafiğine bugün itibariyle açılmıştır" dedi.

"Sahil Yolunda yeniden ulaşım sağlanmıştır"

İnşa edilen köprünün 2 ili birbirine bağladığına dikkat çeken Uraloğlu, "Çatalzeytin köprüsünün yeniden inşa edilmesiyle Çatalzeytin’i Türkeli’ye, Kastamonu’yu Sinop’a bağlayan güzergahta yol standardı arttırılmış, kesintiye uğraşan mevcut Karadeniz Sahil Yolunda yeniden ulaşım sağlanmıştır. Çatalzeytin köprüsünü kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda bütün çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalışmamızda da bizlere her türlü desteği esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahaya inerek bütün çalışmaları birebir gezerek bizlere destek veren şahsınıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törenin ardından köprünün açılış kurdelesi kesildi ve köprü araç trafiğine açıldı.

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