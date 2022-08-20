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Karayolları Genel Müdürlüğü: "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır."

Karayolları Genel Müdürlüğü: "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır."

Genel 20.08.2022, 15:44
Karayolları Genel Müdürlüğü: "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır."

Karayolları Genel Müdürlüğü: "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır."

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