Karaya oturan teknedeki vatandaşların imdadına cankurtaran ekipleri yetişti

Bartın’da gezi teknesinin karaya oturması sonucu mahsur kalan 4 kişi sahilde görevli cankurtaranlar tarafından jet skilerle kurtarıldı.

Bartın’da gezi için tekne ile denize açılan 4 kişi teknelerinin Ayıini mevkiinde karaya oturması sonucu mahsur kaldı. Ekipleri arayarak yardım isteyen vatandaşların imdadına Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri yetişti. İnkumu’ndaki görev bölgelerinden teknenin karaya oturduğu Ayıini mevkiine jet skilerle ulaşım sağlayan cankurtaran ekipleri kurtardıkları vatandaşları açıkta bekleyen Bartın Belediyesine ait römorköre tahliye etti.

Büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar imdat çağrılarına hızla yanıt veren Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerine ve Bartın Belediyesi Liman Müdürlüğüne bağlı ekiplere teşekkür etti.

"Her koşulda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, “İnkumu-Güzelcehisar Sahili arasında bulunan Ayıini Mevkii’nde karaya oturan gezi teknesinde bulunan 4 kişi, Belediyemizin cankurtaranlarınca kurtarıldı. Vatandaşlarımız istenmeyen bir hadise yaşamışlar. Tekneleri dalgalarında etkisiyle karaya oturmuş. İhbar alır almaz ekiplerimiz jet skilerle hızlıca bölgeye ulaştılar. Karaya oturan teknedeki vatandaşları tek tek alıp biraz daha açıkta bekleyen yine Bartın Belediyesine ait römorköre ulaştırdılar. Olayda can kaybı ve yaralanan kimsenin olmayışından mutluluk duyduk. Bartın Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Şartlar ne olursa olsun tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.