Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak'
Karasu sahilinde yazı aratmayan görüntüler
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Karasu sahilinde ortaya çıkan görüntüler yazı aratmadı.
Genel 31.12.2020, 18:52
1
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Karasu sahilinde ortaya çıkan görüntüler yazı aratmadı.Aralık ayının son gününde Karasu’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yazı aratmayan görüntüleri beraberinde getirdi. İlçede güneşi gören vatandaşlar, sahile akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların kapanması nedeniyle vatandaşlar çayını, kahvesini ve yiyeceklerini yanında getirdi. Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık tutarken, ailecek sahilde piknik yapanlar ise dikkatlerden kaçmadı. Yazdan kalma bir günün yaşandığı ilçede çocuklar sokağa çıkma saatlerinde kumun ve oyun parkının tadını çıkardı. Sahildeki yoğunluğu fırsat bilen seyyar satıcılar ise, sıcak çay, simit, süt mısırı ve şeker satışı yaptı.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü