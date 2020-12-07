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Karasabanlı tarım

Kahramanmaraş’ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor.

Genel 07.12.2020, 12:08
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Karasabanlı tarım
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Kahramanmaraş’ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor.

Gelişen teknoloji ve insan gücüne ihtiyacın azalmasına rağmen karasaban, engebeli arazilerdeki kırsal kesimde çiftçilerin vazgeçilmez tarım aletleri arasında bulunuyor. Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler, ata-dede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor. Çiftçiler, engebeli bölgelerde öküzlerle geleneksel yöntemle arazilerini sürerken, bağ çubukları da budanıyor.

Günde 2 dekar arazi sürdüklerini belirten çiftçi Ali Yastı, "Bağlarımız bu şekilde çok muazzam oluyor. Çokça öküz ile bağlarımızı sürüyoruz" dedi.
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