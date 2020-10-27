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Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDEN 4 KİŞİYE PARA CEZASI VERİLDİ
Genel 27.10.2020, 20:37
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Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Ağrı’da kent merkezinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplamda 12 bin 600 lira cezai yaptırım uygulandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 193 personelin katılımıyla 502 iş yerinin denetlendiği bildirildi. Açıklamada emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 332 personelle 109 ticari taksi ile 182 toplu taşıma aracının denetlendiği, denetlemeler sırasında yolculara korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.
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