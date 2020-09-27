Karantina ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor

Ağrı’da karantina kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte koronavirüse yönelik alınan tedbirlerde sıklaştırıldı. Buna rağmen pozitif veya temaslı olan vatandaşlar karantina kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Ağrı’da bugün yine karantina kurallarına uymayan, evde bulunması gerekirken vatandaşların arasına karıştığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 108 personelin katılımıyla 526 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 71 ticari taksi ile 164 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 397 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi.