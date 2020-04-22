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Karantina için Uşak’a getirilen vatandaşlar otobüsten Türk bayrağı salladı

KOSOVA’DA BULUNAN 103 TÜRK VATANDAŞI, KARANTİNADA TUTULMAK ÜZERE UŞAK’A GETİRİLİRKEN, YURDA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE OLAN VATANDAŞLAR OTOBÜSTEN KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUPLARINA TÜRK BAYRAĞI SALLADI.

Karantina için Uşak’a getirilen vatandaşlar otobüsten Türk bayrağı salladı

KOSOVA’DA BULUNAN 103 TÜRK VATANDAŞI, KARANTİNADA TUTULMAK ÜZERE UŞAK’A GETİRİLİRKEN, YURDA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE OLAN VATANDAŞLAR OTOBÜSTEN KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUPLARINA TÜRK BAYRAĞI SALLADI.

22 Nisan 2020 Çarşamba 01:38
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Karantina için Uşak’a getirilen vatandaşlar otobüsten Türk bayrağı salladı

Kosova’da bulunan 103 Türk vatandaşı, karantinada tutulmak üzere Uşak’a getirilirken, yurda götürülmek üzere olan vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce otobüsten Türk bayrağı salladı.

Geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan pek çok vatandaş için ilk tahliye geçtiğimiz gün gerçekleşirken ilk kafilenin ardından Uşak’a ikinci kafile de getirildi. Bu kapsamda Kosova’dan yola çıkan 103 Türk vatandaşı saat 23.30’da Uşak Havalimanı’na indi. Burada sağlık taramaları yapılan vatandaşlar alınan tedbirler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Havaalanından çıkıp yurda götürülmek üzere olan ve o esnada otobüslerde bekleyen vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce Türk bayrağı salladı. 14 gün karantinada tutulmak üzere Latife Hanım Kız Yurdu’na getirilen vatandaşların mutlu olduğu görüldü.

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