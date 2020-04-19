Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR APARTMAN KARANTİNA ALTINA ALINDI.

Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR APARTMAN KARANTİNA ALTINA ALINDI.

19 Nisan 2020 Pazar 06:46
3 Okunma
Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

İlçede ilk kez korona virüs vakasının görülmesinin ardından İskilip Belediyesi teyakkuza geçti. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Ekizoğlu mahallesinde bulunan ve 19 ailenin yaşadığı apartmanın bulunduğu sokak ve etrafı ile bölgedeki araçlar dezenfekte edildi.

Apartmanın etrafına önce sıvı solüsyon döken ekipler daha sonra fırçalar ve itfaiye aracı ile yıkadı. Yıkama işlemenin ardından ekipler ayrıca apartmanın etrafını, bölgede bulunan araçları da ilaçladı. Yapılan çalışmaları karantina altında kalan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Emniyet şeridi ile girişi kapatılan apartmana giriş çıkışlara izin verilmiyor.

İskilip Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; " Ekiplerimizin ilaçlama ve temizlik faaliyetleri devam ediyor. İskilip Belediyesi olarak, halkımızı seviyoruz sağlığına önem veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER
EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER
TÜBİTAK’TAN YENİ PROJE! KATILIM ŞARTLARI NELER?
TÜBİTAK’TAN YENİ PROJE! KATILIM ŞARTLARI NELER?
Enver Abi’nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi
Enver Abi’nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim