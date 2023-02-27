"Karamaraş"tan sonra "Yüzyılın Felaketi"

Türkiye’yi yasa boğan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, kentte yaşayan vatandaşlara 1114 yılında meydana gelen ve tarihe "Karamaraş" olarak geçen depremi hatırlattı.

Kaynaklara göre 1114 yılının 29 Kasım sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.4’ten daha büyük şiddette meydana gelen depremin ardından binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ile deprem, tarihe "Karamaraş" olarak geçti. Yine 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların aklına Karamaraş olayı geldi. Karamaraş olayından sonra kentin Kayabaşı Mahallesi’nde ve dağın eteklerinde yeniden yapılanmanın başladığını söyleyen Kayabaşı Mahalle Muhtarı İsmail Akdemir, “Biz dedelerimizin dedelerinin görmediğini gördük” dedi.

Meydana gelen depremin ardından bölgenin Karamaraş olarak anıldığını söyleyen Muhtar Akdemir, “Kayabaşı Mahallesi tabiri caizse Maraş’ı Maraş yapan yerdir. Yaklaşık bin küsur yıl önce büyük bir deprem yaşanmış ve daha sonrasında adı Karamaraş olarak kalmış. Daha sonra halkımız dağın eteklerine doğru yani bu tarafa doğru gelmiş. O günden beri de böyle bir felaket daha yaşanmamış burada ama rabbimden geldi. Bu ondan sonra yaşanan ikinci büyük deprem ve Kahramanmaraş’ı çok büyük etkiledi. Mahallemiz tarihi bir mahalle. Eski yapı binamız çoktu. Eski yapılar olduğu için ister istemez binalarda yıkım gerçekleşti. Birkaç tane çok katlı binalarımız gitti. Depreme gece uykuda yakalandık. Allah bir daha kimseye göstermesin. Biz dedelerimizin dedesinin görmediğini gördük. Rabbim bizden sonraki nesillere bunu göstermez inşallah. Ben şuna inanıyorum; biz Türk milleti olarak çok güçlü bir milletiz. Birçok badireden güçlü bir şekilde çıktık. Sağ olsun devletimiz hep yanımızda oldu halen de oluyor. Bir dediğimizi iki etmiyor. Bunu da devletimiz ve milletimizle el ele verip çözeceğiz inşallah. Devletimiz var oldukça biz her zaman ayaktayız. Depremin ilk olduğu andan itibaren her konuda büyüklerimiz bizim yanımızdalar. Tabi büyük bir deprem oldu. 11 tane ili etkiledi bu deprem. Bir anda ulaşamayabilirler ama bütün imkanlar el verdiğince buraya hemen müdahil oldular. Şu anda da 24 saat bizimle irtibat halindeler” dedi.