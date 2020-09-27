Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti
KARAMAN’DA MEYDANA GELEN MADEN FACİASININ SİMGE İSİMLERİNDEN RECEP GÖKÇE HAYATINI KAYBETTİ.
Karaman’da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden ve yırtık lastik ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandırarak gündem olan Recep Gökçe (81), korona virüsten yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi’nde ikamet eden Recep Gökçe, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde korona virüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya’da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi Ayşe Gökçe’nin de evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Recep Gökçe’nin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde cenazesinin defnedileceği öğrenildi.
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