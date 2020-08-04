Karaman’da bir köy karantinaya alındı
KARAMAN VALİLİĞİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR KÖYÜN KARANTİNAYA ALINDIĞINI DUYURDU.
Karaman Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kalaba köyünde bazı vatandaşların Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 07.00’den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.
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