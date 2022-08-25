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Karaköy’de sağanak yağış etkili oldu
İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili oldu.
Genel 25.08.2022, 10:06
İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili oldu.
İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.
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|1
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|1
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|2
|1
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|2
|1
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|1
|0
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|0
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|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
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|7
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|3
|7
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|3
|0
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|6
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|2
|6
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|4
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|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
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|3
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|2
|3
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|3
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|2
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|1
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|2
|1
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|2
|1
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|1
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|2
|0
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