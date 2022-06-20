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’Karahisar’ değil ’Yeşilhisar’ oldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile yeşil renge büyüyen Karahisar Kalesi görüntüsüyle adeta ‘Yeşilhisar’ı anımsattı.

Genel 20.06.2022, 12:29 20.06.2022, 12:44
’Karahisar’ değil ’Yeşilhisar’ oldu

Yaz mevsiminin gelmesi ile yeşil renge büyüyen Karahisar Kalesi görüntüsüyle adeta ‘Yeşilhisar’ı anımsattı.

Afyonkarahisar’ın en önemli simgelerinden birisi olan Karahisar Kalesi her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor. Kale etekleri be burçları yaz mevsimin gelmesi ile yeşil renge bürünerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran kaleyi görenler fotoğraf çekmek için adeta bir birleri ile yarışıyor. Bir çok hikayeye konu olan ve yerden yüksekliği 226 metre olan tarihi kaleye 550 merdiven basamağıyla çıkılıyor.

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