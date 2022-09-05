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Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi.
Genel 05.09.2022, 17:13
Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi.
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii’nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Bilal Erdoğan, oyuncu Necati Şaşmaz, sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katılıyor. İnançer, törenin ardından Karagümrük Cerrahi Tekkesi’nde toprağa verilecek.
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