Karadeniz’in ilk kiraz hasadı Artvin’de yapıldı

Artvin’de sezonun ilk kiraz hasadı başladı. Bölgede en erken yetişen kiraz, sular altında kalacak olan Çevreli köyünde iftar sofralarında yerini aldı.

Karadeniz’in en doğusunda yer alan Artvin’de sezonun ilk kiraz hasadı başladı. Yusufeli İlçesi Çevreli köyünde emekli Öğretmen Cevat Aydın bahçesinde yetişen kirazlar, köyün önümüzdeki yıl yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacağından son kez hasat yapıldı.

Bu yıl havaların geç ısınmasına rağmen Mayıs ayının ilk haftasında kızaran kirazlar, dalından toplanmaya başladı. Tamamen doğal bir ortamda üretilen kirazlar iftar sofralarda yerini aldı.

Emekli öğretmen Cevat Aydın, “Kiraz bahçemize çok emek verdik neticesini de alıyoruz. Fakat baraj nedeniyle sular altında kalacağı için üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.