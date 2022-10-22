Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı: Samsun

Sanayiden tarıma, lojistikten sağlığa, turizmden eğitime kadar pek çok konuda öne çıkan alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelen Karadeniz’in en büyük kenti Samsun, turizmde sıçrama bekliyor. Yoğun ticari faaliyetleriyle bölgesel bir merkez olan şehir, sahip olduğu limanları, havalimanı, demir ve kara yolu bağlantılarıyla bölgenin dünyaya açılan kapısı konumunda.

“Karadeniz’in incisi” olarak adlandırılan bölgenin en önemli turizm alanı Samsun, ilgi bekliyor. Bölgenin en büyük limanı olan Samsun Limanı ve Yeşilyurt Limanı, demir yolu bağlantısı üzerinde bulunmaları ve geniş hinterlantlarıyla bölgesel ticaret hacmine hâkim konumdayken, doğal ve tarihi güzellikleri, Kızılırmak Deltası’ndaki Kuş Cenneti ve Şahinkaya Kanyonu ile orta Karadeniz’in incisi durumunda. Kültür ve turizmin yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen şehrin doğa harikası Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerindeki en dar, en uzun geçit konumunda. Dağ oluşumu ve akarsu aşındırması sonucu meydana gelen 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü’nde bulunuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki kanyonun su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’turizm bölgesi’ ilan edilen kanyonun yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtiliyor.

Kuş Cenneti

Türkiye’nin en büyük deltaları arasında gösterilen Kızılırmak Deltası, Samsun’a 30 kilometre uzaklıkta bir doğa harikası. Deltada, Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden 340 kuş türü tespit edilmiş ve bu türlerin 140 adedinin deltada üremelerini gerçekleştirdiği kaydediliyor. Bafra, Engiz ve Alaçam gibi üç farklı ilçenin sınırları arasında yer alan Kızılırmak Deltası, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine de girmiş durumda. Bir ’Kuş Cenneti’ olan belde, Kızılırmak Deltası’nın, Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alan konumunda. Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman ve tarım alanları gibi hayat ortamlarının sağlıklı bir ekosistem içinde bir arada bulunmaları ’Bafra Kuş Cenneti’ne biyolojik bakımdan zenginlik ve çeşitlilik sağlıyor.

Nesli tehlike altındaki 24 kuş türünden 15’i bu deltada tespit edilmiş

Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adedi deltada tespit edilmiş. Bunlardan Büyük Deniz Düdükçünü, Kuzey İncikuşu, Küçük Kirazkuşu ve Ak Kirazkuşu son 20 yıldır sadece Kızılırmak Deltası’nda görüldüğü ifade ediliyor. Nesli tehlikede olan ve Bafra Kuş Cenneti’nde görülen diğer kuş türlerinden bazıları ise şunlar: Tepeli pelikan, cüce karabatak, alboyunlu kaz, dikkuyruk, şah kartal, deniz kartalı, küçük kerkenez, tarda. Bunlar arasında deniz kartalı, leylek, karaleylek, turna, balıkçıl, ördek yağmurcan ve ötücü kuş passeriformes da bulunuyor.

Bir ziyaretçi merkezi, 1 yönetim merkezi ve 2 ayrı noktada kuş gözlem kulesi bulunuyor. Deltayı gezi amacıyla ziyaret eden kişilerin; delta hakkında bilgi edinmeleri için, ziyaretçi merkezi binasında görüntü izleme merkezi, sergi salonu, bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlar da yer alıyor. Görüntü izleme merkezinde deltanın farklı yerlerine yerleştirilen dört adet kamera ile alınan görüntüler ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor.

“Bu şehrin turizm potansiyeli yüksek”

Şehri cazibe merkezi yapmaya kararlı görünen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bölgeyi gezen gazetecilere turizm açısından Samsun’un potansiyelini anlattı. Vali Dağlı, “Bu şehrin turizm potansiyeli oldukça yüksek. Turizm alanları ile yeşille mavinin birleştiği, 200 kilometrenin üzerinde sahil şeridiyle, 13 tane mavi bayraklı plajıyla tarihi alanlar, tarihi eserlerimizle. Ve en önemlisi Gazi Müzesi ve Bandırma Vapuru Müzesi. Biz de bu potansiyeli tekrar gün yüzüne çıkarabilir miyiz, Türkiye halkına bunu tanıtabilir miyiz diye çalışmalar yürütüyoruz. Turizm alanı başta olmak üzere sanayi, tarım ve diğer alanlarda yeni bir sıçrama yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Samsun bunu fazlasıyla hak ediyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Turizmde hedef kitle: Körfez turisti

Kültür yakınlığı ve iklim koşullarının elverişliliği nedeniyle Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülke Türkiye olurken, Samsun bu turizmden payını düşeni almak için büyük çaba sarf ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi son yıllarda Türkiye’ye yoğun ilgi duyan körfez turistini hedef kitle olarak belirlediklerini anlatan Dağlı, “Hedef kitleleri belirliyoruz. Hedef kitle denince biz daha çok körfez ülkelerine hitap ediyoruz. Trabzon, Ordu, Rize gibi çevre illerimiz bu anlamda güzel turist almaya başladı. Samsun da bunu çok rahatlıkla yapabilecek potansiyelde. Bizim konaklama tesislerimiz çok çok iyi. Yatak kapasitesi geniş olan ulusal ve uluslararası marka otellerimiz var. Yeşil alanlarımız, baraj göllerimiz, şaheser denizimiz kenti cazibe merkezine dönüştürüyor. Bu açıdan bakıldığı vakit biz daha çok körfez ülkelerine hitap ettiğimizi düşünüyorum” diye görüş belirtti. Dağlı, yabancı turistin yanında ülke çapındaki yerli turisti de Samsun’a beklediklerini ifade etti.

Düzensiz göçle mücadelenin kilidi: KADİM

Son yıllarda Türkiye’de çeşitlenen göç şekillerine ve düzensiz göçle mücadele konusuna da değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geçen yıl Samsun’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde devreye soktukları KADİM adı verilen "Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi” hakkında da bilgi aktardı. Vali Dağlı, Samsun’u gezen gazetecilerin diğer şehirlere oranla meydanlarda ve sokaklarda çok karşılaşmadıkları düzensiz göçmenler ile ilgili alınan önlemlere ilişkin yöneltilen soruya, KADİM’in çalışmalarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Samsun’da bu konuda (düzensiz göçmen) bizim bir sorunumuz yok açıkçası. 35 bin uluslararası yabancı misafirimiz var. Bunların 25 bini Iraklı. Bu kişiler iş sahibi olan, ticaretle uğraşan, bu amaçla ülkelerine gidip gelen, belli bir gelir düzeyi olan kişiler bunlar. Diğerleri de Suriyeli ve Afganistan uyruklu kişilerden oluşuyor. Bu manada göç konusunu iyi yönetiyoruz. Göç İdaresi Müdürlüğümüzün haricinde KADİM adını verdiğimiz, valiliğimize bağlı ve tüm ilgili kurumların da rol aldığı bir merkezimiz var. Bu merkezde, göçmenlerin uyumların sağlanması, buradaki eğitim, sağlık ve benzeri konuların ilk elden çözümü anlamında güzel bir görev anlayışı mevcut. Bu hususta gelen misafirlerin kanaat önderleri ile sıkça görüşüyoruz, bu anlamda Samsun bu konularda barışık bir şehir gelen misafirlerle.”

Samsun Valisi Dağlı’nın talimatları ile kurulan merkezde, dilekçe yazma, e-ikamet başvurusu, yabancıları ilgili kurumlara yönlendirme gibi pek çok işlem için üçüncü kişilere gerek kalmaksızın ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Düzensiz göç ile müdahale kilit rol oynayan Samsun KADİM, yasadışı göçle mücadelede büyük bir misyon yürütüyor.