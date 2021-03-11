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Karadeniz’de dalgalar sahilleri dövüyor
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz’de 4 metrelik dalgalar oluştu.
Genel 11.03.2021, 15:50
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz’de 4 metrelik dalgalar oluştu.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz’de dalga boyunu 4 metreye kadar yükseltti.Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi.