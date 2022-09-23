Karadeniz Sahil Yolu’na alternatif Kaynarca-Karasu-Kocaali yolu yarın açılıyor

Karadeniz Sahil Yolu’na alternatif olan, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan 49 kilometre uzunluğundaki bölümü yarın açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaynarca-Karasu-Kocaali-4. Bölge Hududu Yolu Projesi’nin tamamının 2X2 şeritli ve 60,7 kilometre uzunluğunda olduğu kaydedildi. Projenin 49 kilometre uzunluğundaki tek yön kesiminin bölünmüş yol ve BSK olarak tamamlandığı vurgulanan açıklamada, projenin tamamlanan kısımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın açılacağı bildirildi.

Açılışı yapılacak kesimde yer alan 572 metre uzunluğundaki Karasu Tüneli, 120 metre uzunluğundaki Büyükyanık, 86,3 metre uzunluğundaki Taşlıgeçit, 32,6 metrelik Resuller, 41 metrelik Kuyumcular ve 95 metrelik Küçükboğazderesi köprülerinin de vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen açıklamada, “Bu proje ülkemizin doğu-batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nu İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacak olan yol konumundadır. Ayrıca bu proje ile İstanbul’dan Karadeniz Sahil Yolu’na, D-100’e alternatif bir bağlantı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması ile yolun fiziksel ve geometrik standartlarında iyileşme sağlanacak. Bölgede hızla artan sanayi tesisleri, bağlantılı limanlar ve gelişmekte olan turizm potansiyeli sebebiyle söz konusu yolun tamamlanması önem arz ediyor. Proje bünyesinde 60,7 kilometre uzunluğundaki kesim bölünmüş yol BSK olarak tamamlanacak. Bu kapsamda 572 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam uzunluğu 1365 metre olan 13 adet köprü, 24 adet hemzemin ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor” denildi.