Karadağ’da cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeye onay

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da meclisin cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan “tartışmalı yasaya” onay vermesi protestolara neden oldu.

Karadağ’da cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi araçlarıyla başkent Podgorica’ya gelerek meclis önünde toplandı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in daha önce veto ederek meclise geri yolladığı "tartışmalı yasa” bir kez daha mecliste onaylandı. Meclis tarafından cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeye bir kez daha onay verilmesi sonrası göstericiler, meclis binasına taş ve şişe fırlattı. Başbakan Dritan Abazovic ile İçişleri Bakanı Filip Adzic’e yönelik “Hain” sloganları atan göstericiler, söz konusu kanun değişikliği ile anayasal düzene zarar verilmeye çalışıldığını savundu. Polis, meclis binası önündeki güvenlik kordonunu delerek binanın giriş kapısının camını kıran göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Karadağ’daki Sırp yanlısı partiler, hükümeti kurmalarına olanak sağlamak amacıyla cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kimseye vermemesi durumunda meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini öngören yasal bir düzenleme teklifinde bulunmuştu. Karadağ Meclisinde yapılan oylamada söz konusu yasal düzenleme 41 vekilden kabul oyu almıştı.