Karacabey’in kırmızı soğanı koronadan koruyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin meşhur ürünleri arasında yer alan soğanın ihtiva ettiği ‘Quercetin’ adı verilen madde sayesinde korona virüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi.

Uzmanlar, kırmızı soğandaki gıdaların virüsle mücadelede korunmak veya hastalığı hafif atlamakta etkili olabileceğine vurgu yaparak, tüketilmesi gereken besinler arasında soğanı da sıraladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da pandemiyle mücadelede uzmanların bu vurgusuna dikkat çekmek için önceki gün Karacabey Belediyesi Soğan Hâlinde açıklama yaparak, yerli üretim olan Karacabey soğanının önemine vurgu yaptı.

Başkan Özkan, “Üreticilerimiz, buraya yetiştirdikleri soğanları ve soğan tohumu olan arpacıkları getiriyor ve pazara arz ediyorlar. Bunlar, Karacabey’imizin yerli kırmızı klasik soğanı. Ve bilim insanlarının,uzmanların önerdiği, gerçekten insan sağlığına katkı sağlayan, tüketilmesini tavsiye ettikleri soğan çeşidi de budur. Geçtiğimiz günlerde bir profesör grubumuz korona ile mücadele konusunda yaptıkları araştırmada, ‘Quercetin’ adı verilen maddenin korona virüse yakalanmayı engellediği, bunun yanında da bu maddenin tüketilmesi halinde virüse yakalanan insanların da bu illetten kısa sürede kurtulduğu ve hafif atlattığı şeklinde açıklama yaptılar. Bilim insanlarının yaptığı bu çalışmalar basında da yer aldı ve aynı zamanda uluslararası tıp dergilerinde de yayınlandı. Prof. Dr. Hasan Ünal’ın ifadesine göre bu madde, kırmızı elma kabuğunda ve kırmızı soğanda bolca bulunmaktadır. Dolayısıyla kırmızı soğanın tüketilmesi tıp insanları tarafından, insan sağlığı açısında şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu, aynı zamanda hem insan sağlına katkı sağlayacak hem de yerel üreticilerimize destek olacaktır. Zaten kırmızı yerli soğan, yıllardır beri ithal tohumlar gelmeden önce ülkemizde tüketilen soğan cinsiydi. Ancak daha sonra tüketim alışkanlıkları değiştiği için buna rağbet azaldı. Ben, bütün ülkemiz vatandaşlarına Karacabey soğanını tüketmelerini şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.