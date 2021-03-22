banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'a çamur yağdı!
İstanbul'a çamur yağdı!
Dolar kuru bugün kaç TL?
Dolar kuru bugün kaç TL?
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!

Karacabey’e ikinci Tarım Parkı geliyor

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin depolanması için hayata geçirdiği “Tarım Parkı” projesinin ikinci etabını başlattı.

Genel 22.03.2021, 12:00
1
Karacabey’e ikinci Tarım Parkı geliyor

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin depolanması için hayata geçirdiği “Tarım Parkı” projesinin ikinci etabını başlattı.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım âletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını 50 bin metrekarelik yeni alanda başlattı. Tamamlandığında, özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılacak rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak. Projenin, çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de örnek olması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği denetimde, 2. Tarım Parkı proje sahasında süren çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olacağının altını çizdi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan ‘güzellikler şehri’ Karacabey’imizde, çiftçilik ön planda olan uğraş alanlarından bir tanesidir. Hemşerilerimiz, bu faaliyeti icra ederken kullandıkları traktörler, römorklar ve ziraî ekipmanlar, park ve trafik yoğunluğuna sebep olduğu için kendileri için de bir sorun teşkil etmekteydi. Aynı zamanda bunlar, kent içi şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi olarak bizler, kademe binamızın olduğu bölgede 10 bin metrekarelik alanda, Türkiye’de orijinal bir proje olan Tarım Parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Orada belirlediğimiz alanda, üreticilerimiz traktörlerini, römorklarını ve zirai aletlerini muhafaza edebilme imkânına ulaştılar. Bu sayede şehir içi trafik hareketliliği de olumsuz etkilenmekten bir nebze olsun kurtulmuş oldu. Çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, bu kez şehir hastanemizin ve soğan halinin arka tarafında, 50 bin metrekarelik alanda Tarım Parkının ikincisinin yapılması için çalışmalara başladık” dedi.

“Azmağın üstünden alana geçiş için 2 tane köprü ile alana giriş sağlıyoruz” diyen Başkan Ali Özkan, “Bu 50 bin metrekarelik alanda, aynı zamanda rampa diye tabir edilen bir sistemi de faaliyete geçireceğiz. Bu rampa sayesinde üreticiler, traktörlerle getirdikleri ürünleri kamyon ve tırlara aktarma imkânına kavuşacak. Bu da Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimizin, üreticilerimizin bizden bekledikleri önemli bir hizmetti. İnşallah en kısa zamanda, Türkiye’de başka şehirlere de örnek olabilecek Tarım Parkı projemizin ikincisini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca tarım arazileri bu noktadan sonra başladıkları için de vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık olacak. Üreticilerimiz, buraya kadar bisikletiyle, motosikletiyle veya özel binek araçlarıyla gelerek buradaki römorkunu, traktörünü veya zirai aletlerini alacak ve hiç şehir trafiğine girmeden, trafik yoğunluğuna sebep olmadan; kendi tarlalarına, ekim yaptıkları arazilere rahatça ulaşacaklar. Ben Karacabeyli çiftçilerimize, üreticilerimize bu hizmetimizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21