banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Karacabey’e hizmet yağmuru

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la değerlendirme toplantısına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda spordan, sağlığa, sosyal hayattan alt ve üst yapıya kadar Karacabey’de proje aşamasında olan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili müjdeli haberler bir bir geldi.

Genel 03.03.2021, 15:57
1
Karacabey’e hizmet yağmuru

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la değerlendirme toplantısına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda spordan, sağlığa, sosyal hayattan alt ve üst yapıya kadar Karacabey’de proje aşamasında olan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili müjdeli haberler bir bir geldi.

Toplantıyla ilgili bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey’imiz, özellikle futbol ve voleybol liglerinde gösterdiği üstün başarılar nedeniyle bakanlığın bütçesinden destek kazanmıştı. Bu desteğe, Bursa Büyükşehir Belediyemiz de dahil oldu. Karacabey Belediyespor tesislerinde, sentetik saha etrafına yapılan profesyonel koşu pisti tamamlandı. Sahanın eksiklikleri de yine Büyükşehir Belediyesi destekleriyle giderildi. Bu anlamda destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kamulaştırılacak olan bölgeler belirlendi

Başkan Ali Özkan, toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçede kamulaştırılması gereken muhtelif mahallelerin de belirlendiğini söyledi. Özkan, “Belirlediğimiz yerleri Büyükşehir’de ilgili birimlerle paylaştık. Kamulaştırma çalışmalarımız bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz ile devam ediyor. Ayrıca toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karacabey şantiyesinin büyütülmesi talimatı da Alinur Aktaş tarafından verildi. Bu yıl da Karacabey’deki parklara oyun grupları desteğinin süreceği konuşuldu” dedi.

Önemli hamleler

Toplantıda BUSKİ ile sürdürülen altyapı çalışmalarının da değerlendirildiğini belirten Özkan, “Halen devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlıca ve titizlikle tamamlanarak bir an önce tamamlanması için gayret edileceği ifade edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan, ilçemize yeni bir gasilhane kazandırılması sözü aldık. Toplantıda ayrıca, itfaiye merkezinin de yenilenmesi kararı alındı. İlçe terminalimizin bahçesinde debüyükşehir ekipleri yakın zamanda düzenlemelere başlayacak.Bunların yanı sıra; evde bakım hizmetleri için yeni bir bina hazırlanarak, faaliyetlerin daha pratik ve merkezden yürütülmesi sağlanacak. Ayrıca Uluabatlı Hasan Meydanı ve Terminal Kavşağında da gerekli meydan düzenlemesinin kısa zamanda yapılması kararı yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan alındı. Yine asfalt ve parke taş desteği bu sezonda da devam edecek” diye konuştu.

Karacabey’e BUSMEK atölyesi geliyor

Başkan Özkan, ilçeye büyükşehir belediyesi tarafından kazandırılacak Anakucağı Kreşi ile YKS hazırlık kursları için yer arayışının sürdüğünü belirterek,“Tüm bunların yanında, BUSMEK’in Karacabey’de de faaliyetlerini sürdürerek atölye çalışmalarını gerçekleştirmesi için atölye arayışı sürüyor. BUSMEK’in tüm eğitim faaliyetleri yakın zamanda ilçemizde de başlamış olacak” diye konuştu.

Başkan Ali Özkan, büyükşehirden alınan desteklerin önemine de vurgu yaparak, “Gençlik Merkezi ve tenis kortlarının üstü kapanıyor. Çok amaçlı bir spor salonumuzda yine bakanlıktan aldığımız bütçelerle hayata geçiriliyor. Karacabey’e,Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ayrılan bu ödenek, gençlerimiz ve spor için harcandı. Yine geçen yıl, Yeniköy’de hayata geçirdiğimiz belediye kamp evleri yoğun ilgi görmüştü ve tatil bölgemizde önemli bir eksikliği gidermişti. Bununla ilgili bu yıl,buraya 3 blok ve 12 adet daha ilave yapıyoruz; bu sayede özellikle konaklama anlamında büyük bir eksikliği ortadan kaldırıyoruz. Tüm bunların yanında satıh kaplama, parke taş, orman kampı tadilat için ihalelerimiz yapıldı. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 milyon TL’lik hibe ile Öğretmenler Parkı içerisinde güzel projeler hayata geçiriyoruz. Gerek bakanlıklarımızın gerekse büyükşehir belediyemizin destekleriyle ilçemiz, adeta hizmet yağmuru ile karşı karşıya. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20