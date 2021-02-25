Karacabey’de yatırımlar tam gaz

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî Eğitim Merkezi, iş gücüne büyük katkı sağlayacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Dingin ile birlikte, yapımı devam eden Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezin, Karacabey’de eğitime büyük katkı sağlayacağına vurgu yapan Özkan, bu anlamlı projeye her zaman destek olduklarını dile getirdi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, “Merkezimiz, 2 buçuk dönümlük bir arazi üzerine yapılmıştır. İçerisinde ustalık ve kalfalık eğitim merkezi, KOSGEB ve İŞKUR temsilciliği, 300 kişilik konferans salonu var. Bu salonda Karacabey’imizdeki sanayici ve esnaflar toplantı ve eğitim seminerlerini ücretsiz yapacak. Ayrıca burası E-Sınav Merkezi olarak Bursa’daki 3 sınav merkezinden biri olacak. Böylece Karacabey’de bu tarz sınavlara girecek olanlar, Bursa’ya gitmeye gerek duymayacak” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “İlçemizde, meslekî eğitim konusunda ciddi yatırımlarımız ve çalışmalarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Girişimlerimiz sonucunda hayata geçirilen ve okul-sanayi iş birliğiyle Türkiye’ye örnek gösterilen Karacabey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, bu alanda öncü rol üstlenmektedir. Uygulamalı eğitimlerin verildiği okulumuza, sanayicilerimizin katkısı da artarak devam ediyor. Ülkemizin geleceği için eğitime ve teknolojiye olan yatırımlar son derece önemli. İlçemizde eğitim kalitesinin artması için gayret gösteriyoruz. Eğitim daima önceliğimiz. Bu anlamda, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi için de bu zamana dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteğe her zaman hazırız. İlçemiz için önemli bir gelişme bu. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz” dedi.

Öte yandan merkez içerisinde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idarî odalar ve sosyal alanlar da olacak.