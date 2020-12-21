Karacabey’de sokaklar bekçiler ile daha güvenli hale geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte sokaklar daha huzurlu hale geldi.

Uzun yıllar sonra tekrar uygulanmaya başlanan bekçilik sistemi vatandaşlardan tam not aldı. Bekçilerin geri dönmesiyle Karacabey’de yaşayan insanların huzur ve güveninin arttığını dile getiren vatandaşlar, bu sayede suç oranlarının azaldığını ve kendilerini daha da güvende hissettiklerini söyledi.

Vatandaşlar, “Biz Karacabey’de bekçileri gece olunca sık sık devriye atarken görüyoruz. Bu sayede suça meyilli insanlar korkuyorlar ve suç işlemiyorlar. Biz bekçilerden çok memnunuz. Bekçilerin Karacabey’de görev yapmasını önemli buluyoruz. Çünkü bekçiler göreve başladığı zamandan beri bizlere huzur ve güven geldi. Hem polis ekiplerimiz hem de bekçilerimiz üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Bekçilerimiz uyuşturucuyla mücadele, aranan şahıslar, Covid- 19 tedbirleri kapsamında denetimler gibi birçok görevi başarıyla yaptıklarını biliyoruz. Bu sayede halkımıza güven geldiği için bekçiler sayesinde başını yastığa rahat bir şekilde koyabiliyorlar. Özellikle geceleri tenha sokaklarda sıkıntılarımız oluyordu. Bunlar yüzde 90 oranında ortadan kalktı. Biz vatandaşlar olarak bekçilerden çok memnunuz” açıklamalarında bulundular.