Karacabey’de sağlık alanında iş birliği

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kısa süre önce Devlet Hastanesi Başhekimliğine tayin edilen Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli’yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimliğine getirilen Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da yer aldığı ziyarette Dr. Şenveli’ye ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Özkan, dünyayı etkileyen pandemide en yoğun mesaiyi sağlık çalışanlarının verdiğini anımsatarak, toplum sağlığının korunması için herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Ali, “Ülkemiz de Covid-19 pandemisinden dolayı çok zorlu günlerden geçiyor. Pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler, pandemiyle mücadelede gereken tüm tedbirleri kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bu anlamda Karacabey’de de ‘önce insan’, ‘önce sağlık’ düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Değerli sağlık çalışanlarımıza her türlü desteğe hazırız” ifadelerine yer verdi.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli de Karacabey’in özellikle son yıllarda pek çok alanda adından başarıyla söz ettirdiğine vurgu yaparak, kenti sağlık alanında da daha iyi noktalara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şenveli, destekleri için Özkan ve İşcan’a da teşekkürlerini iletti.