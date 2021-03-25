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Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsalda sürdürdüğü metruk binaları yıkıyor.

Genel 25.03.2021, 14:07
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Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsalda sürdürdüğü metruk binaları yıkıyor.

Karacabey Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ekmekçi Mahallesi’nde muhtarlık tarafından bildirilen bina yıkıldı. Yıkılan binanın bulunduğu alan, otopark olarak bölgeye hizmet verecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan, kullanılamaz durumda olan ve risk oluşturmakla birlikte görüntü kirliliğine de sebep olan metruk binaların ortadan kaldırıldığını belirtti. Ali Özkan, “İlçemizde metruk bina meselesini çözmek için de uzun zamandır önemli adımlar atmaktayız. 2020’de 19 binanın yıkımını gerçekleştirmiştik. 2021 yılı ocak ayı içerisinde 3 metruk binanın yıkımını gerçekleştirmiştik. Hava şartları nedeniyle bir süre ara verdiğimiz çalışmalara, mart ayı itibariyle devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde, belirlenen metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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